Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!

27.04.2022 22:42
Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!

Adana'nın Kozan ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 5 yaşındaki Yusuf yaşamını yitirdi.

Adana'da traktör kullanan Süleyman K. manevra yapmak isterken 5 yaşındaki oğlunu görmeyerek ölümüne yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Bağözü Mahallesi'nde saat 17.00 sularında Süleyman K. (52,) evlerinin önünde traktör ile geri manevra yapmak istediği esnada 5 yaşındaki oğlu Yusuf'u görmedi. Küçük çocuk traktörün altında kaldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay karşısında aile sinir krizleri geçirirken küçük çocuğun cenazesi savcının incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Traktör, Bağözü, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! - Son Dakika


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