Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma - Son Dakika
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Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma

30.08.2022 10:10

Seyhan ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran Abdülkadir Oğuz, polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Bu kez de kaçtığı evde 14 yaşındaki çocuğu rehin alan zanlı operasyonla yakalandıktan sonra tutuklandı. Oğuz, ifadesinde "Kimseyi kaçırmadım. Belimde silah olduğu için polisten kaçtım" sözlerini sarf etti.

28 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde bir çocuğun kaçırıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, sokakta şüphelendiği Abdülkadir Oğuz'a 'dur' ihtarında bulundu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU REHİN ALDI

Bu ihtara uymayıp kaçan Oğuz, sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp, kapıyı kilitledi. Şüpheli Oğuz, belindeki tabancayı çıkarıp, çatı kısmında oturan S.A.'yı (14) rehin aldı.

1 SAATTE İKNA EDİLDİ

Ekiplerin telsizden takviye istemesi üzerine adrese, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Oğuz, yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından silahını bırakıp teslim oldu. Çatıya çıkan ekipler, Oğuz'u gözaltına alıp, S.A.'yı kurtardı. İfadesine başvurulan S.A., "Ben çatıda otururken bir anda gelip, kapıyı kilitledi. İnmemede izin vermedi. Sonrasında polis gelip, beni kurtardı" dedi.

SABAH DA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KAÇIRMIŞ

Emniyete götürülen şüpheli Oğuz'un, aynı gün sabah saatlerinde 5 yaşındaki kız çocuğu K.U.'yu kaçırdığı ortaya çıktı. Ailesinin şikayeti üzerine ekiplerin bölgede çalışma başlattığı, Oğuz'u görünce 'dur' ihtarında bulunduğu öğrenildi. Bu sırada Oğuz'un kaçtığı, yanındaki K.U.'nun da kurtarıldığı bildirildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Oğuz, "Kimseyi kaçırmadım. Belimde silah olduğu için polisten kaçtım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı Cinayete 1 tutuklama, 2 adli kontrol Cinayete 1 tutuklama, 2 adli kontrol
Kaynak: İHA

Araştırma, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma - Son Dakika
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