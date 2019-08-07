Son Dakika Haberleri: Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

50 dakika önce

Adana'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin arka koltuğu ve bagajından 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Adana'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin arka koltuğu ve bagajından 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılar ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Analiz Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesinde bir otomobilden şüphelendi. Otomobili durduran polis yaptığı aramada arka koltuk altında ve bagajda 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Otomobilde bulunan M.Y. ve T.D. gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alınırken sigaralar imha edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Özçekim yapmak isteyen genç kız, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı 13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 11:00:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]