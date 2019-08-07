Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Adana'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin arka koltuğu ve bagajından 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin arka koltuğu ve bagajından 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılar ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Analiz Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, merkez Yüreğir
ilçesi Kışla Mahallesinde bir otomobilden şüphelendi. Otomobili durduran polis yaptığı aramada arka koltuk altında ve bagajda 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otomobilde bulunan M.Y. ve T.D. gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alınırken sigaralar imha edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(Fatih Keçe - Serhat Dumandağ/İHA)
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