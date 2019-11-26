Son Dakika Haberleri: Adana'da 50 firariye şafak vakti baskın
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 50 firariye şafak vakti baskın - Son Dakika

Adana'da 50 firariye şafak vakti baskın

6 saat önce

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişinin yakalamasını yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi .

Adana'da 50 firariye şafak vakti baskın, System.String[]

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişinin yakalamasını yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi . Operasyonda yakalanan çok sayıda firari emniyete götürüldü.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 50 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana ve ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarda yakalanan firariler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerini ardından emniyete götürüldü.


Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
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