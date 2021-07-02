Adana'da 50 kilo 100 gram esrar ve 2 bin 455 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 50 kilo 100 gram esrar ve 2 bin 455 kök kenevir ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Topraklı Mahallesi'nin güneyindeki sazlık ve bataklık alanda kenevir ekildiği bilgisini aldı.

Ekipler, drone ile havadan kontrol ettikleri bölgede kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler 50 kilo 100 gram esrar ve 2 bin 455 kök kenevir ele geçirdi.

Jandarma ekipleri şüpheliler İ.A. ve H.B'yi gözaltına aldı.