Adana'da 50 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 50 litre sahte içki ele geçirildi
6 saat önce
Ceyhan ilçesinde satışa hazır 50 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan ilçesinde satışa hazır 50 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir otomobilde arama yapan polis, araçta satışa hazır 50 litre sahte içki buldu.
İçkileri ürettiği belirlenen İ.Ç. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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