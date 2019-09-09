Adana'da 500 bine yakın öğrenci ders başı yaptı

ADANA - Adana'da bugün 500 bine yakın öğrenci ders başı yaptı.

Çocuk ve gençlerin yaz tatilinin ardından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Yeni eğitim yılı nedeniyle Çukurova İlçesinde bulunan Kenan Çetinel İlkokulunda tören düzenlendi.



"Eğitimcilik sorumluluk gerektirir"

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, "Hedefimiz, her güzel işi en mükemmel şekilde yapmaya odaklanmış, özgür düşünen, sağduyulu, insanlığa gerçek iyilik yolunda hizmet edecek, güzel ahlaklı ve hayırlı nesiller yetiştirmektir. Çocuklarımızı uygarlığın yetişkin birer üyesi yapmak, araştıran, sorgulayan kendi kendine karar verebilen, kararlarının sorumluluğunu taşıyan, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp çözüm üreten bir nesil olarak yetiştirmek temel görevimizdir. Biliniz ki eğitimcilik, dünyanın en kutsal ve buna karşın büyük sorumluluk taşıyan mesleğidir. Bunun için öğretmenlerin kendilerini sürekli olarak yenilemeleri, gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir" dedi.



"2023 eğitim vizyonu"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da kentte 2023 eğitim vizyonu için, fiziki ve beşeri yatırımlar yapıldığını kaydederek, "Bugün ilimiz genelinde 500 bine yakın evladımız, ilk ders zilinin çalması ile birlikte yeniden okuluyla, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluşuyor. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız. Milletimizin varlığının, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini, aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu bağlamda ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de 2023 eğitim vizyonu ışığında, çok ciddi fiziki ve beşeri eğitim yatırımlarına imza atmaktayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir öğrenci şiir okudu, eski öğrenciler ise öğrenime yeni başlayan küçük öğrencilere çiçek verdi. Halk oyunlarının ardından protokol sınıfları gezerek, ders başı yapan öğrencilere çeşitli hediyeler sundu.