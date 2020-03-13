Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması - Son Dakika
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Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması

18 dakika önce

ADANA'da 500 polisin katılımıyla il genelinde yapılan narkotik uygulaması ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleşen çalışmalarda aranan 46 kişi yakalandı.

Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması, System.String[]

ADANA'da 500 polisin katılımıyla il genelinde yapılan narkotik uygulaması ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleşen çalışmalarda aranan 46 kişi yakalandı. Denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Üzerlerinde toplamda 445.66 gram bonzai ile yakalanan 6 kişi ise gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde narkotik dar alan uygulaması ve  uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. 500 polisin görev aldı uygulamalarda sabit nokta yol denetimi ile umuma açık yerlerin kontrolü yapıldı. 10 bin 323 kişinin GBT sorgusunu yapıp, durdurulan 3742 aracı arayan  ekipler, çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı. 152 araca toplamda 107 bin 771 bin lira para cezası kesilirken, 40 araç ise trafikten men edildi. Umuma açık 23 mekanda denetimlerde bulunan ekipler, 4 işyerine yasa dışı bahis oynatma ve evrak eksikliği suçlarından işlem yaptı.

Öte yandan, üstlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait mühimmat ve bir kesici-delici alet ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uygulama noktasında durdurulan araç

Özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yapılması

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:01 Kaynak: DHA
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