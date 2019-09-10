Son Dakika Haberleri: Adana'da 500 polis ile uyuşturucu operasyonu (2)
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Adana'da 500 polis ile uyuşturucu operasyonu (2)

1 saat önce

13 KİŞİYE GÖZALTIAdana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Adana'da 500 polis ile uyuşturucu operasyonu (2), System.String[]

13 KİŞİYE GÖZALTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Elde edilen bilgiler doğrultusunda, uyuşturucu madde ticaretine karıştığı değerlendirilen ve  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik ilimiz merkezinde 36 şüpheliye ait 36, İstanbul ilinde 1 şüpheliye ait 1 ve Diyarbakır ilinde 1 şüpheliye ait 1 adreste olmak üzere  toplam38 şüpheliye ait 38 adrese bugün saat 05.30 sıralarında operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet 9 mm çapında mermi ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanırken, 25 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
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