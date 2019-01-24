Son Dakika Haberleri: Adana'da 500 Polisle Asayiş ve Narkotik Uygulaması

Adana'da 500 Polisle Asayiş ve Narkotik Uygulaması

2 saat önce

Adana'da 500 polisin katıldığı narkotik ve asayiş operasyonunu İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, helikopter ile havadan yönetti.

Adana'da 500 Polisle Asayiş ve Narkotik Uygulaması, System.String[]
Adana'da 500 polisin katıldığı narkotik ve asayiş operasyonunu İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, helikopter ile havadan yönetti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde 500 polisin katıldığı şok uygulama yaptı. Mahallede bulunan işyerlerini, internet kafeleri ve kahvehanelere giren ekipler, burada bulunanları tek tek kontrol etti. Ayrıce ekipler, şüphelendikleri yerlerde detaylı arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ayrıca, yoldan geçen otomobillerde durduruldu. Hassas burunlu köpek ilede araçlarda uyuşturucu arandı. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, uygulamayı polis helikopteriyle havadan yönetti. Telsizle ekipleri, arama noktalarına yönlendiren Aktaş,  uygulama boyunca polislere talimat verdi. Aramalarda ise, 27 kilo 740 gram esrar, 12 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıc çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanan 4 kişiye de 4 bin 614 lira para cezası kesildi. 

Operasyonların devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:01 Kaynak: DHA

Zafer Aktaş, Adana, Narkotik, Güncel
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