Adana'da 500 polisle şafakta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 500 polisle şafakta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adana'da 500 polisle şafakta uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve bu kişilere ait 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerine, kapıları koç başıyla kırarak girdi.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da 500 polisle şafakta uyuşturucu operasyonu

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu
Kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
14:23 Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı
14:11 Demet Akalın: Okan ile ayrı odalarda yatıyoruz
13:58 Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum
13:41 'Bir Türk Masalı' filmi ekibine anlamlı ödül
13:41 Tan Taşçı, yeni projesiyle ilk kez İzmir'de sahne alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 14:28:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 500 polisle şafakta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]