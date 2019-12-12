Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu - Son Dakika

Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu

6 saat önce

Adana'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 52 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon başlatıldı.

Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu, System.String[]

Adana'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 52 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon başlatıldı. Çok sayıda firarinin yakalandığı operasyon sürüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan toplam 52 kişinin adreslerini belirledi. Bu sabah da operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti başlatılan operasyonda şu ana kadar aranan ve firari olan çok sayıda kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon sürüyor.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
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