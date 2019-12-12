Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu (2) - Son Dakika

Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu (2)

7 saat önce

8 FİRARİ GÖZALTINDAAdana'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 52 kişinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu (2), System.String[]

8 FİRARİ GÖZALTINDA

Adana'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 52 kişinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği'ne götürülen firari hükümlülerin işlemleri sürdürülüyor.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:26 Kaynak: DHA
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