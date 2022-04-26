Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON

26.04.2022 10:53

Son dakika haber: Adana'da, 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 18 tefeciye yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Adana'da, 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 18 tefeciye yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 11 milyon 512 bin 340 TL değerinde 124 senet, 5 çek ile 50 bin 535 TL, 3 ruhsatsız tabanca, 28 kalaşnikof mermisi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, farklı kişilere ait tapu ve fotokopileri, alacak notlarının bulunduğu defter ele geçirildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON
Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON
Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON
Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON
Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON - Son Dakika
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