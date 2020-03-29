Adana'da 53 bin gümrük kaçağı el dezenfektanı ele geçirildi - Son Dakika

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Adana'da 53 bin gümrük kaçağı el dezenfektanı ele geçirildi
6 saat önce
Adana'da bir depoda 53 bin 48 gümrük kaçağı el dezenfektanı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Adana'da bir depoda 53 bin 48 gümrük kaçağı el dezenfektanı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlendi.
Polisin depoda yaptığı aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 53 bin 48 el dezenfektanı ile 12 bin 850 cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.
Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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