Adana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildi
26 dakika önce
ADANA'da polis, kent genelinde motosikletlere yönelik yaptığı uygulamada 541 sürücüye 496 bin 851 lira idari para cezası kesti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
ADANA'da polis, kent genelinde motosikletlere yönelik yaptığı uygulamada 541 sürücüye 496 bin 851 lira idari para cezası kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte motosiklet kullanımının yaygınlaşması nedeniyle kent genelinde uygulama yaptı. Denetimlerde, 2 bin 23 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 541 sürücüye 496 bin 851 lira para cezası kesildi. 143 motosiklet trafikten men edildi.
Denetimlerin sürüceği öğrenildi.
- Adana
Camide genç kadını taciz eden sapık kendisini böyle savundu: Olayı hatırlamıyorum
'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı
Genç kızı taciz edip kaçan yabancı uyruklu sapığı, mahalleli tekme tokat dövdü
Kartal'da tacizciye linç girişimi kamerada