Son Dakika Haberleri: Adana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildi
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Adana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildi

26 dakika önce

ADANA'da polis, kent genelinde motosikletlere yönelik yaptığı uygulamada 541 sürücüye 496 bin 851 lira idari para cezası kesti.

Adana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildi, System.String[]
ADANA'da polis, kent genelinde motosikletlere yönelik yaptığı uygulamada 541 sürücüye 496 bin 851 lira idari para cezası kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte motosiklet kullanımının yaygınlaşması nedeniyle kent genelinde uygulama yaptı. Denetimlerde, 2 bin 23 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 541 sürücüye 496 bin 851 lira para cezası kesildi. 143 motosiklet trafikten men edildi.
Denetimlerin sürüceği öğrenildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel
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