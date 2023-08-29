55 yıllık eşini öldüren adamdan "tartışma" bahanesi: Dayanamıyordum - Son Dakika

55 yıllık eşini öldüren adamdan "tartışma" bahanesi: Dayanamıyordum

Son Güncelleme: 29.08.2023 11:15

Adana'da uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşiyle tartışan Abdullah Sarı, ruhsatlı tabancasıyla eşini öldürdü. Sarı, teslim olduktan sonra tutuklanırken ifadesinde karısıyla çok sık tartıştıklarını söyledi.

Adana'da evde tartıştığı 55 yıllık kanser hastası eşi Naile Sarı'yı (74), ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurarak öldürüp, teslim olan Abdullah Sarı'nın (76) ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Sarı, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirterek, sürekli tartıştıklarını, artık dayanamadığını öne sürdü.

ÖLDÜRÜP OĞLUNU ARAMIŞ

Dün saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Emekli Abdullah Sarı, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Naile Sarı'yı evde ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurdu. Naile Sarı yere yığılırken, evden ayrılan Abdullah Sarı ise oğlu İbrahim Sarı'yı (48) cep telefonuyla arayıp, "Anneni öldürdüm" dedi. Adrese gelen İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ

Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi'ne giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Naile Sarı, Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi'nde toprağa verildi. Emniyete götürülen Abdullah Sarı'nın, 55 yıllık eşi Naile Sarı'yı son zamanlarda sürekli darbedip, ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

SÜREKLİ TARTIŞTIKLARINI SÖYLEDİ

Sarı, ifadesinde, eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek, sürekli tartıştıklarını, artık dayanamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Adana Yüregir, Abdullah Sarı, İbrahim Sarı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 55 yıllık eşini öldüren adamdan 'tartışma' bahanesi: Dayanamıyordum - Son Dakika


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SON DAKİKA: 55 yıllık eşini öldüren adamdan "tartışma" bahanesi: Dayanamıyordum - Son Dakika
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