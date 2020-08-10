Adana'da 550 kilogram bozuk hayvansal ürün ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da zabıta ekiplerince soğuk hava deposu olarak kullanılan bir iş yerine yapılan baskında, 550 kilogram bozuk hayvansal ürüne el konuldu.

Zabıta ekipleri, Kasaplar Odası'nın ihbarı üzerine Seyhan ilçesindeki Gülpınar Mahallesi 37011 sokakta, M.K.'ya ait ve soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerine baskın yaptı. Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un da katıldığı denetimde, ruhsatsız ve kaçak faaliyet yürüten işletmenin, menşeyi belli olmayan hayvansal ürünleri depoladığı tespit edildi. Ekipler, insan tüketimine uygun olmayan şartlarda saklanan et, kuyruk yağı, iç yağı, koç yumurtası, paça ve bağırsak gibi 550 kilogram hayvansal ürüne el koydu. Baskının yapıldığı iş yerinin duvarlarında, fayans olmaması, çöp kutularıyla etlerin bir arada bulunması dikkat çekti. Kokmuş ve rengi sararmış bozuk ürünler, imha edilmek üzere zabıta aracına konularak katı atık tesisine gönderildi. Et ve sakatatların başkasına ait olduğunu öne sürerek kendini savunan depo sahibine ise Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza kesilip, iş yerinin süresiz mühürleneceği öğrenildi.