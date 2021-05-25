ADANA'DA 6,4 MİLYON KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerinin operasyonunda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenidam ve Yenibey Mahalleleri'nde bulunan iki adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.