Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası

03.06.2022 09:40

Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası Adana polisi Ocak ayından bu yana 80 kişiye yasaklı köpek nedeniyle 549 bin 613 lira para cezası uyguladı.

Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası

ADANA - Adana polisi Ocak ayından bu yana 80 kişiye yasaklı köpek nedeniyle 549 bin 613 lira para cezası uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kısırlaştırılarak kayıt altına alınma süresi 14 Ocak'ta sona eren Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Saffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarına yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kayıt altına alınmayan ve yasak olmasına rağmen beslenen tehlikeli ırk grubundaki 37 köpeğe el koyup, sahiplerine de toplam 549 bin 613 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, bu gruptaki 43 köpeğin sokaklarda başıboş gezdiğini belirledi. Sahiplerince terk edilen köpekler, belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi.

Öte yandan, 6 aylık süre zarfında 4 kişiye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan, trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk eden 3 sürücüye de idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası
Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası
Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası
Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası

YORUMLAR
500
Adana'da JÖH ve komando uzman çavuşlara 'Muharip sağlık eğitimi' verildi Adana'da JÖH ve komando uzman çavuşlara 'Muharip sağlık eğitimi' verildi Adana'da toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda kuyruk oluştu Adana'da toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda kuyruk oluştu Adana Valisi Elban, Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti Adana Valisi Elban, Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti
Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:55:07. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement