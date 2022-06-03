Ekipler, kayıt altına alınmayan ve yasak olmasına rağmen beslenen tehlikeli ırk grubundaki 37 köpeğe el koyup, sahiplerine de toplam 549 bin 613 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, bu gruptaki 43 köpeğin sokaklarda başıboş gezdiğini belirledi. Sahiplerince terk edilen köpekler, belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası - Son Dakika

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