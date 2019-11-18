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Adana'da 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
6 saat önce
ADANA'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, piyasaya sürülmek üzere 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 70 sıvı sprey ve 1380 cinsel istek artırıcı çikolata ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
ADANA'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, piyasaya sürülmek üzere 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 70 sıvı sprey ve 1380 cinsel istek artırıcı çikolata ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bulunan depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasada sürülmek üzere olan 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 70 sıvı sprey ve 1380 cinsel istek artırıcı çikolata ele geçirildi. Polis, depo sahibi M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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