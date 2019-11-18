Son Dakika Haberleri: Adana'da 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

6 saat önce

ADANA'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, piyasaya sürülmek üzere 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 70 sıvı sprey ve 1380 cinsel istek artırıcı çikolata ele geçirildi.

Adana'da 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, piyasaya sürülmek üzere 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 70 sıvı sprey ve 1380 cinsel istek artırıcı çikolata ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bulunan depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasada sürülmek üzere olan 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 70 sıvı sprey ve 1380 cinsel istek artırıcı çikolata ele geçirildi. Polis, depo sahibi M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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