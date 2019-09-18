Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
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ADANA'da polisin baskın yaptığı depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:23 Kaynak: DHA
ADANA'da polisin baskın yaptığı depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, 6 bin litre sahte içki, ve satışa hazır 460 litre boğma rakı ele geçirdi. Depoda bulunan M.Y. ve E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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