Son Dakika Haberleri: Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

32 dakika önce

ADANA'da polisin baskın yaptığı depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da polisin baskın yaptığı depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, 6 bin litre sahte içki, ve satışa hazır 460 litre boğma rakı ele geçirdi. Depoda bulunan M.Y. ve E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:23 Kaynak: DHA
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