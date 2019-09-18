Son Dakika Haberleri: Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

59 dakika önce

Adana'da polisin baskın yaptığı depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da polisin baskın yaptığı depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, 6 bin litre sahte içki ve satışa hazır 460 litre boğma rakı ele geçirdi. Depoda bulunan M.Y. ve E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum
Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı Mansur Yavaş öğrencilere verdiği su faturalarında indirim sözünü tuttu Son Dakika: ABD Elçiliği çalışanı Metin Topuz'un tutukluluğuna devam kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:53:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]