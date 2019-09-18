Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
59 dakika önce
Adana'da polisin baskın yaptığı depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:54 Kaynak: DHA
Adana'da polisin baskın yaptığı depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, 6 bin litre sahte içki ve satışa hazır 460 litre boğma rakı ele geçirdi. Depoda bulunan M.Y. ve E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı Mansur Yavaş öğrencilere verdiği su faturalarında indirim sözünü tuttu Son Dakika: ABD Elçiliği çalışanı Metin Topuz'un tutukluluğuna devam kararı verildi