Son dakika haberleri! 6 elektrikli bisiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! 6 elektrikli bisiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

11.07.2022 09:39

Gelen son dakika haberine göre Adana'da son bir ayda 6 elektrikli bisiklet çaldığı güvenlik kameralarından belirlenen şüpheli tutuklandı.

Adana'da son bir ayda 6 elektrikli bisiklet çaldığı güvenlik kameralarından belirlenen şüpheli tutuklandı.

Kentte son bir ayda park halindeki 6 elektrikli bisiklet, kilitleri kırılarak çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıklarla ilgili ihbarlar üzerine araştırma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki ev ve iş yerlerine ait 30 güvenlik kamerasından yaklaşık 60 saatlik görüntüyü analiz eden ekipler, hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin "hırsızlık", "kapkaç" ve "yağma" gibi olaylardan 34 suç kaydı bulunan Mustafa G. (33) olduğunu tespit etti.

Zanlı Mustafa G, ekiplerin çalışmasıyla merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının çaldığı iki elektrikli bisikleti itekleyerek götürmesi iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Elektrikli bisikletleri çalan zanlı tutuklandı Son dakika haberi! Elektrikli bisikletleri çalan zanlı tutuklandı 6 ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI, 7'NCİSİNDE YAKALANDI 6 ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI, 7'NCİSİNDE YAKALANDI Antalya'da otellerden para kasası çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Antalya'da otellerden para kasası çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 6 elektrikli bisiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 10:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! 6 elektrikli bisiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement