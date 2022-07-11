Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin "hırsızlık", "kapkaç" ve "yağma" gibi olaylardan 34 suç kaydı bulunan Mustafa G. (33) olduğunu tespit etti.

Olay yerlerinin çevresindeki ev ve iş yerlerine ait 30 güvenlik kamerasından yaklaşık 60 saatlik görüntüyü analiz eden ekipler, hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! 6 elektrikli bisiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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