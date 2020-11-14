Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, kent merkezindeki 16 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 ev, 6 iş yeri ve bir otomobilden hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 16 hırsızlıkta motosiklet, 6 bisiklet, televizyon, kablo ve 10 bin lira çaldığı belirlenen 9 zanlının kimliklerini tespit etti.

Polisin şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ev hapsi olmak üzere 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çelik kasayı açamayınca buzdolabından soğuk su içti

Öte yandan, tutuklanan şüphelilerden M.Y'nin, kimliği belirlenemeyen arkadaşıyla hırsızlık için bir iş yerine girdiği ve buradaki çelik kasayı açmaya çalıştığı tespit edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise başarısız olan zanlılardan M.Y'nin, iş yerinin buzdolabındaki şişeden soğuk su içmesi ve musluktan su doldurduğu şişeyi tekrar dolaba koyması yer alıyor.

Tutuklanan şüphelilerden B.K'nin de farklı tarihlerde 6 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasınca görüntüleniyor.