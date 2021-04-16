Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana'da, jandarma ekipleri tarafından 6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çukurova, Sarıçam ve Tufanbeyli ilçelerinde, bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonun klima dış ünitesi, elektrik dağıtım şirketine ait araziden 37 metre bakır kablo ve bir evden de 2 televizyon, motorlu testere, çim biçme makinesi ile ruhsatlı av tüfeği çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kimliklerini belirledi.

Evlerine baskın yapılan 6 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adresler ve bir araçta, çalıntı bakır kabloların bir kısmı ile çim biçme makinesi ele geçirildi.