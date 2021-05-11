Son dakika... HASTANENİN OKSİJEN SİSTEMİNİ BESLEYEN KABLOYU ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika

ADANA'da son bir ayda iş yeri, baz istasyonu ve özel hastaneden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelilerden Şahin D. ile ağabeyi Ramazan D.'nin özel bir hastanenin oksijen sistemini besleyen yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kabloyu çaldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde baz istasyonu ve özel hastaneden kablo, bir iş yerinden klima ünitesi ile bir kadının çantasından cüzdan çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Şahin D. (31), Ramazan D. (33), Orhan A., Fatih Ö. (33), Burhan K. (28), Abdi D. (31) olduğunu belirledi.

Şüphelilerden Şahin D. ile ağabeyi Ramazan D.?nin özel bir hastanenin oksijen sistemini besleyen yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kabloyu çaldığı öğrenilirken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Fatih Ö. ile Burhan K.?nin ise bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kabloyu çaldığı belirlendi. Abdi D.?nin ise bir iş yerinden klima ünitesi çaldığı, Orhan A.?nın da alışveriş yapan bir kadına ait bebek arabasından cüzdan çaldığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan A., Fatih Ö., Burhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Abdi D., Şahin D. ile Ramazan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.