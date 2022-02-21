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Son dakika haberleri... 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Evden ve iş yerinden hırsızlık kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Evden ve iş yerinden hırsızlık kamerada

21.02.2022 09:54

Son dakika haberine göre Adana'da 12 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adana'da 12 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 17 Şubat'ta 12 adresten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Evden ve iş yerinden hırsızlık kamerada

Üç zanlının bir iş yerinin kapısını zorlayarak içeriye girip kasadaki madeni paraları ve bağış kutusunu alıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, iki zanlının bir evin bahçe duvarının üzerindeki demir korkuluktan tırmanıp içeriye girmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheliler, daha sonra evden çaldıkları çantayla bölgeden ayrıldıkları görülüyor.

Operasyon

Polis ekipleri, ev, iş yeri ve araçlardan yaklaşık 120 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası ve akünün çalındığı 12 olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 17 Şubat'ta düzenlediği operasyonda olaylara karıştığı öne sürülen 10 zanlıyı yakalamıştı.

Son dakika haberleri... 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Evden ve iş yerinden hırsızlık kamerada
Son dakika haberleri... 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Evden ve iş yerinden hırsızlık kamerada
Son dakika haberleri... 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Evden ve iş yerinden hırsızlık kamerada

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Son dakika haberleri... 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Evden ve iş yerinden hırsızlık kamerada Son dakika haberleri... 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Evden ve iş yerinden hırsızlık kamerada Son dakika haberleri | Hırsızlar bahşiş kutusunu bile çaldı...O anlar kamerada Son dakika haberleri | Hırsızlar bahşiş kutusunu bile çaldı...O anlar kamerada Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Evden ve iş yerinden hırsızlık kamerada - Son Dakika


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