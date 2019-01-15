Son Dakika Haberleri: Adana'da 6 Kişi Sobadan Zehirlendi

Adana'da 6 Kişi Sobadan Zehirlendi

19 dakika önce

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Adana'da 6 Kişi Sobadan Zehirlendi, System.String[]
Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet, Levent ve Sinanpaşa Mahallerinde bulunan ikametlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sağlık ekipleri farklı adreslerde karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi ihbarı aldı. İhbar üzerine sağlık ekipleri adreslere gidip zehirlenen, Ayşe Ç., Ayfer A., Asya A., Hüseyin K., Begüm S. ile Burak S.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Sinanpaşa, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
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