Adana'da 6 Kişi Sobadan Zehirlendi
19 dakika önce
Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.
Adana
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.
Olay, Yüreğir
ilçesi Cumhuriyet, Levent ve Sinanpaşa
Mahallerinde bulunan ikametlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sağlık ekipleri farklı adreslerde karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi ihbarı aldı. İhbar üzerine sağlık ekipleri adreslere gidip zehirlenen, Ayşe Ç., Ayfer A., Asya
A., Hüseyin K., Begüm S. ile Burak S.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:57 Kaynak: İHA
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