Adana'da 6 kişiye 5 bin 400 TL maske cezası - Son Dakika

Ayrıca denetimlerde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 6 kişiye maske takmamaktan toplam 5 bin 400 TL idari para cezası kesildi. - ADANA

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarınca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

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