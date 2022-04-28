Adana'da 6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi

28.04.2022 09:49
Adana'da 6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 6 milyon 690 bin makaron, 2 milyon doldurulmuş sigara ve 102 bin paket sigara ele geçirdi.

Adana polisi, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 6 milyon 690 bin makaron, 2 milyon doldurulmuş sigara ve 102 bin paket sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine kente yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron geleceği bilgisi ulaştı. Polis bu bilgi üzerine Adana- Mersin Otoyolu Pozantı istikametinde önlem aldı. Polis şüphelendiği 3 kamyonu durdurup yaptığı aramada kaçak 6 milyon 690 bin makaron, 2 milyon doldurulmuş sigara ve 102 bin paket sigara ele geçirdi. Olaylarla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Umutcan İşledici-İHA)

Adana'da 6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da 6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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