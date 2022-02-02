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Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı...Hırsızlık anı kamerada

02.02.2022 09:45

Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı.

Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı...Hırsızlık anı kamerada

Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da 6 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının motosiklet çalma anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çalınan 6 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin özel bir düzenek ile motosikletleri düz kontak yaparak çalıştırdığını tespit etti. Şüphelinin hırsızlık ve tehdit suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Müslüm G. olduğu belirlendi.

Polis, şüpheli Müslüm G.'nin kentteki ağabeyini ziyaret etmek için Şanlıurfa'dan geldiğini tespit etti. Ağabeyinin adresine yapılan baskında Müslüm G. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Müslüm G.'nin, çaldığı motosikletleri sattığı ve bu parayla da uyuşturucu aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı...Hırsızlık anı kamerada
Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı...Hırsızlık anı kamerada
Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı...Hırsızlık anı kamerada
Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı...Hırsızlık anı kamerada
Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı...Hırsızlık anı kamerada

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Müslüm, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağabeyini ziyarete geldi, motosiklet çaldı...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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