Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

06.09.2022 09:45
Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı.

Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Mayıs günü öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet G., motosikletini evin avlusunda bulunan garaja park etti. Bir süre sonra evin avlusuna gelen şüpheli, etrafta kimsenin olmadığını anlayınca demir kapıyı açıp, içeri girdi. Garajdaki motosikleti alan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Motosikletinin çalındığını fark eden Ahmet G.'nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin, çeşitli suçlardan 16 kaydı bulunan İlhan Hayvaoğlu (19) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada Hayvaoğlu'nun, önceki aylarda 5 motosiklet daha çaldığını belirledi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin, kendisini aradığını öğrenen Hayvaoğlu, çaldığı motosikleti, Ahmet G.'nin evinin yakın bir bölgesine bıraktığı saptandı.

Polis, saklandığı adrese yaptığı baskında Hayvaoğlu'nu gözaltına aldı. Evinde yapılan aramalarda ise çaldığı motosikletler bulunamadı. Emniyete götürülen Hayvaoğlu, ifadesinde suçunu kabul edip, motosikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayvaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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