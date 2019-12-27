Adana'da 6 ton 460 kilo tarihi geçmiş ilaç toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 6 ton 460 kilo tarihi geçmiş ilaç toplandı - Son Dakika

Adana'da 6 ton 460 kilo tarihi geçmiş ilaç toplandı

6 saat önce

Adana Eczacı Odası (ADEO) eczane ve hastanelerde bulunan tarihi geçmiş ilaçları toplayarak, bertaraf edilmesi için imha tesisine gönderdi.

Adana'da 6 ton 460 kilo tarihi geçmiş ilaç toplandı, System.String[]

Adana Eczacı Odası (ADEO) eczane ve hastanelerde bulunan tarihi geçmiş ilaçları toplayarak, bertaraf edilmesi için imha tesisine gönderdi.


ADEO Genel Sekreteri Ecz. Oğuzhan Sürme, 2015 yılından beri düzenli olarak tarihi geçmiş ilaçları eczanelerden toplayıp, imha tesisine gönderdiklerini belirterek, "Adana'da eczaneler, hastane ve İl Sağlık Müdürlüğünde bulunan 6 ton 460 kilo kullanım tarihi geçmiş ilacı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden topladık. Çevrenin korunması, halk sağlığının korunması ve ilaç atıklarının toprağa karışmaması adına Tehlikeli Atık Statüsünde olan miadı dolmuş ilaçları çevre mevzuatına uygun olarak imha ettiriyoruz" dedi.


Evlerde bir kısmı kullanılmamış ama miadı dolmuş ilaçların çöp kutularına bırakılmaması uyarısında bulunan Sürme, "Evlerimizde tamamını kullanmadığımız ilaçlar çöpe atılmamalı, tamamı tüketilmemiş şuruplar lavabolara dökülmemelidir" diye konuştu. - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da göle dönen narenciye bahçelerinde kayıkla hasat yapıldı
Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi

Son Dakika Haberleri
15:36 Kuyumcu soygununun ardından yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
15:35 Emniyet müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
15:35 STK'lar üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
15:31 İhlas Vakfı'ndan hayırseverlere müjde - Son Dakika
15:31 Külekçi Sason'da şehit yakınlarını ziyaret etti - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika
14:12 Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 15:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 6 ton 460 kilo tarihi geçmiş ilaç toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]