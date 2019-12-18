Adana'da 6 uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 6 uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da 6 uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adana'da 6 ayrı operasyonda 89 zanlı gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da 6 uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana'da 6 ayrı operasyonda 89 zanlı gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarının önüne geçmek için son 10 günde 6 planlı operasyon gerçekleştirilerek 89 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 113 gram eroin, 36.36 gram esrar, 77 uyuşturucu hap, 5,06 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca elde geçirildi. Zanlılar emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 5 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 80 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca bugün şafak vakti uyuşturucu sattı öne sürüldüğü için aranan 30 şahsın yakalanması için de operasyon yapıldı. Bu operasyonda 17 zanlı yakalandı. Bu zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise kavanoz içerisinde 31 gram esrar 0.99 gram eroin, 0.90 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların sorgusu devam ediyor.

(İHA)

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Ceren'in katilinin kaldığı inşaatta uyuşturucu etkili uçucu madde bulunmuş

Son Dakika Haberleri
16:46 "Bahis yasaları gözden geçirilsin" önerisi - Son Dakika
16:46 DEAŞ Irak'ta tır şoförlerine ateş açtı: 3 ölü - Son Dakika
16:46 Güdül ilçesinde "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
16:45 BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ "KIZ KAÇIRMA" ÇATIŞMASINDA SANIĞA 31 YIL HAPİS - Son Dakika
16:45 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:48:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 6 uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]