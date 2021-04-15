Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretmenin Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Ekipler, adrese düzenlediği baskınla yakalanan hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderdi.
Kaynak: AA
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