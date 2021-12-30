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60 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

60 litre etil alkol ele geçirildi

30.12.2021 09:47

Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol ve 670 içki kiti ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol ve 670 içki kiti ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve kaçak içki satan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda, sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol, 670 içki kiti ile 102 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Öte yandan, aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 1228 paket cinsel içerikli ürün bulundu.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

60 litre etil alkol ele geçirildi
60 litre etil alkol ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Adana, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 60 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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