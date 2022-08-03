Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi

Adana- Kozan seferini yapan minibüste de araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde 18 gram esrar bulundu. Çalışmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltını alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu ilçesi Aliler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uygulamada durumu şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta, şişeler içerisinde 60 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaynak: AA

İmamoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

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