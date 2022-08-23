Pasajları yıkılmasın diye gelinlik yaktılar - Son Dakika
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Pasajları yıkılmasın diye gelinlik yaktılar

23.08.2022 11:22
Pasajları yıkılmasın diye gelinlik yaktılar

Adana'da 60 yılı aşkın süredir hizmet veren pasajın yıkılma kararına, esnaf gelinlik yakarak tepki gösterdi.

Adana'da 60 yılı aşkın süredir hizmet veren pasajın yıkılma kararına, esnaf gelinlik yakarak tepki gösterdi.

Merkez Seyhan ilçesinde, gelinlikten ayakkabıya, kıyafetten süs eşyasına ve düğün salonuna kadar birçok alanda hizmet veren firmaların içerisinde olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Vakıflar Sarayı'nın yıkımına karar verildi.

Bunun üzerine çoğunluğu kadın esnaf ise pasajın girişinde gelinlik yaktı. O anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Yıkım yerine restore edilsin"

35'i kadın girişimci olmak üzere 100'den fazla pasaj esnafı ise pasajlarının yıkım yerine restore edilmesini talep etti. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Vakıflar Sarayı esnafından Suphi Acımış, "Çoğumuz gelinlikçi burada. Bu pasajın sağlamlığı dillere destan. Devamlı gelip buradan karot örneği alıyorlar. Biz buranın yıkılması yerine sağlamlaştırılmasını, restore edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Pasaj esnafından Hicran Yel'de, "Kirişlerimizi yıktılar. Yukarıdan aşağı kadar kirişlerimizi yıktılar. Binamız çok sağlam. Protesto ettik. Bütün esnaflar kadın burada. Herkes çoluğu, çocuğu için çalışıyor. Devletimiz buraları açmak için kadınlara destek verdi. Şuanda burayı başımıza yıkıyorlar. Bize bir yol gösterin. Biz de farkındalık olması için dışarıda gelinlik yaktık" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pasajları yıkılmasın diye gelinlik yaktılar - Son Dakika

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