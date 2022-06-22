Adana'da 602 polis adayı mezun oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 602 polis adayı mezun oldu

22.06.2022 12:14
Adana'da 602 polis adayı mezun oldu

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 602 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 602 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. 36 derece sıcakta bekleyen bazı polis adayları baygınlık geçirdi.

Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu, 27'nci dönem mezunlarını verdi. 9 aydır eğitim gören 602 polis adayı için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Törene Adana Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra kent protokolü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi polis memuru Abdurrahman Kurt, mezunlar adına bir konuşma yaptı.

Adana Valisi Süleyman Elban ise konuşmasında, mezun olup, diplomalarını alan polis adaylarına başarı dileklerinde bulunarak, "Çok şerefli bir mesleğe adım atıyorsunuz. Bugünden itibaren kanunların ve milletin emrindesiniz. Asla başka bir yerden emir alma lüksünüz, şansınız yok. Bu 2 çizgide ilerlediğiniz sürece yanlış yapmazsınız. Sizler inançlı, vatanını, bayrağını, ezanını seven insanlar olarak yetiştirildiniz. Bu sadakatinizi görevinizin sonuna kadar sürdürmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sırasında ise bazı polis adayları 36 derecelik sıcağa dayanamayarak fenalaşıp baygınlık geçirdi.

Konuşmaların ardından silah başına gelen polis adayları, meslek yeminlerini edip kep attı. Törenin ardından polis adayları, mutluluklarını birbirlerine ve ailelerine sarılarak kutladı. - ADANA

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor'da kongreye saatler kala başkan adayı belli oldu Çaykur Rizespor'da kongreye saatler kala başkan adayı belli oldu AFYONKARAHİSAR - İkizler aynı üniversitenin farklı bölümlerinden birincilikle mezun oldu AFYONKARAHİSAR - İkizler aynı üniversitenin farklı bölümlerinden birincilikle mezun oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 602 polis adayı mezun oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:18:33. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 602 polis adayı mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement