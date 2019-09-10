Adana'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 61 düzensiz göçmen, polisin yol kontrolü sırasında bir kamyonun kasasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine Mehmet G. yönetimindeki 47 PR 847 plakalı kamyonu durdurdu.

Sürücünün koyun taşıdığını söylediği kamyonun kasasındaki brandayı kaldıran ekipler, çok sayıda insanla karşılaştı.

Kamyon kasasındaki 61 kişinin Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olduğu ve bu şekilde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin, insan kaçakçılarına 500'er avro verdikleri ve İstanbul'a gitmeyi amaçladıkları öğrenildi.

Göçmenler arasındaki Afganistan uyruklu Muhammet Ertürk (45), 10 gün önce ülkesinden yola çıktığını ve diğerleriyle birlikte Van'dan kamyona bindiklerini anlattı.

Yaklaşık 10 saat yolculuk yaptıklarını kaydeden Ertürk, İstanbul'da çalışmak için ülkesinden ayrıldığını söyledi.

Kamyon sürücüsü ile düzensiz göçmenler, Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.