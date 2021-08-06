Adana'da 62 yaşındaki hastanın mesanesinden 139 taş çıkarıldı - Son Dakika

Adana'da idrar yolunda yanma şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki hastanın mesanesinden irili ufaklı 139 taş çıkarıldı.

Mehmet Okur, idrar yolunda yanma, batın bölgesinde ağrı ve zaman zaman da kanlı idrar şikayetiyle kentteki özel Medline Adana Hastanesine başvurdu.

Ultrason taramasında Okur'un mesanesinde taşlar ve "iyi huylu prostat büyümesi" tespit edildi.

Üroloji uzmanı Dr. Cem Şah ve ekibi tarafından endoskopik yöntemle Okur'un mesanesinden irili ufaklı 139 taş çıkarıldı.

Şah, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, hastanın büyüyen prostatına da lazer yöntemiyle müdahale edip tedavisini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada bizi şaşırtan olay, hastamızdan tam 139 taş çıkması oldu. Yapılan tetkiklerde çok sayıda taş olduğunu görmüştük ancak bu kadarını doğrusu ben de beklemiyordum. Söz konusu olay meslek hayatımda çok nadir gördüğüm bir durum. Bu nedenle hastamız 3 saate yakın ameliyat masasında kalırken, 1 gün sonra hastanemizden şifayla taburcu edildi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Okur da sağlık sorunlarının bitmesine sevindiğini, mesanesinden bu kadar çok taş çıkmasına şaşırdığını kaydetti.