Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi

25.02.2022 09:56

Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildiADANA Adana'da polisin yaptığı uygulamada 63 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ADANA Adana'da polisin yaptığı uygulamada 63 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında şüpheli görülen araçları durdurdu. Şüpheli bir minibüsün bagajında yapılan aramada, gümrük kaçağı 63 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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