Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ADANA Adana'da polisin yaptığı uygulamada 63 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında şüpheli görülen araçları durdurdu. Şüpheli bir minibüsün bagajında yapılan aramada, gümrük kaçağı 63 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.