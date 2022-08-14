Gazeteci Cihat Ovalı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Cihat Ovalı, son yolculuğuna uğurlandı

14.08.2022 19:06
Gazeteci Cihat Ovalı, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da 63 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Cihat Ovalı'nın cenazesi toprağa verildi.

Adana'da 63 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Cihat Ovalı'nın cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ovalı için Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Sosyal Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Törene, Ovalı'nın yakınları ve meslektaşları ile CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer katıldı.

Eski Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürlerinden olan ve emekliliğinin ardından kentteki yerel bir gazetede çalışan Ovalı'nın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

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Kaynak: AA

Kalp Krizi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Cihat Ovalı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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