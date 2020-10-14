Adana'da 65 bin lira değerinde kaçak sigara ve makaron ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 65 bin lira olan kaçak sigara, doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İş yeri ve depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri 65 bin TL olan 67 bin 600 boş makaron, 9 bin doldurulmuş makaron, 780 paket gümrük kaçağı sigara, 127 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.