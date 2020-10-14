Adana'da 65 bin lira değerinde kaçak sigara ve makaron ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 65 bin lira değerinde kaçak sigara ve makaron ele geçirildi
14.10.2020 10:00
ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 65 bin lira olan kaçak sigara, doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 65 bin lira olan kaçak sigara, doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İş yeri ve depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri 65 bin TL olan 67 bin 600 boş makaron, 9 bin doldurulmuş makaron, 780 paket gümrük kaçağı sigara, 127 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de