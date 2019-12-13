Adana'da 65 bin liralık kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 65 bin liralık kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 65 bin liralık kaçak telefon ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da polisin uygulama sırasında şüphelenip durdurduğu araçtan piyasa değeri 65 bin lira olan 434 kaçak cep telefonu çıktı.

Adana'da 65 bin liralık kaçak telefon ele geçirildi, System.String[]

Adana'da polisin uygulama sırasında şüphelenip durdurduğu araçtan piyasa değeri 65 bin lira olan 434 kaçak cep telefonu çıktı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyol organize sanayi girişinde ortak uygulama başlattı. Polisler, 68 BF 066 plakalı araçtan şüphelenip durdurdu. Araçta yapılan aramada 434 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ele geçen kaçak cep telefonlarının piyasa değerinin 65 bin lira olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili araçta bulunan M.S.B. ve M.S.B. gözaltına alındı.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:11 Kaynak: İHA
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