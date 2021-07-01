Adana'da 65 geçici işçi için kura çekimi yapıldı

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinde istihdam edilecek toplam 65 geçici işçi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

57 orman işçisi, 4 fidanlık işçisi, 2 aşçı ve 2 tamir bakım işçisi olmak üzere toplam 65 geçici işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Sarıçam Yangın İlk Müdahale Ekibi ve Orman Deposu'nda saat 10: 00 da başlayan ve yaklaşık 3 saat süren kura çekimine Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ostim Hizmet Merkezi tarafından başvuruda bulunan adaylar katıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can orman yangınları ve diğer ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere alımı yapılacak olan işçiler için gerçekleştirilen kura çekiminin hayırlı olmasını dileyerek adaylara başarılar diledi.

Geçici işçi alımı kura çekilişine Personel Şube Müdürü Ahmet Ayyıldız, Adana Orman İşletme Müdürü Mesut Serter ile birlikte çok sayıda görevli katıldı.

Covid 19 önlemleri kapsamında açık alanda, sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına uyularak yapılan kura çekimi sonucu Adana ve Osmaniye illeri için asil ve yedek adaylar olmak üzere toplam 520 kişi belirlendi. - ADANA