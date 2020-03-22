Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Son Dakika
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Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

6 saat önce

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 15 gün süreyle sokağa çıkmaları ve kamuya açık alanlarda dolaşmalarının yasaklandığını bildirdi.

Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı, System.String[]

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 15 gün süreyle sokağa çıkmaları ve kamuya açık alanlarda dolaşmalarının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam etttiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında en temel risk unsurunun, toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olması, 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı bulunan, astım, KOAH, kalp/damar, böbrek, hipertansiyon, karaciğer hastalığı olanlarla, bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ettiği belirtildi.

Bu durumun devam etmesi halinde, salgının yayılarak başta 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere, diğer vatandaşların da sağlığını olumsuz etkileyerek toplum sağlığı, kamu esenliği ve kamu düzenini ciddi şekilde bozulmasına sebebiyet verebileceği değerlendirildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" emri ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, 21 Mart 2020 tarihinde saat 00.00'dan sonra 15 gün süreyle 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlıkları olanların Adana il sınırları içerisinde sokağa çıkmaları ve kamuya açık alanlarda dolaşmalarının yasaklandığı duyuruldu.

Adana Valiliği, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:18 Kaynak: AA

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