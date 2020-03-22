Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis uyarısı (2) - Son Dakika

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Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis uyarısı (2)
6 saat önce
POLİS, EVDEN ÇIKANLARI UYARIYORAdana'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor.
POLİS, EVDEN ÇIKANLARI UYARIYOR
Adana'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor. Ekipler, sabah saatlerinden bu yana ileri yaştaki vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunda uyarı ve ikazlarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:21 Kaynak: DHA
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